«بيطري قنا» يضبط 113 كيلو لحوم فاسدة في مركزي فرشوط وأبو تشت

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك، واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء، للضرب بيد من حديد على المخالفين، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.

تحرير محاضر ضد الجزارين بقنا

وأضاف «الداودي»، أن الحملة التي شنتها المديرية بمركزي فرشوط وأبوتشت نجحت في تحرير 6 محاضر ذبح خارج المجازر الرسمية، بإجمالي كميات مضبوطة بلغت 113 كيلوجرام لحوم بلدي مذبوحة، بينها لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين إلى النيابة.

استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، أن المديرية مستمرة في شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.