مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 189 رحلة سياحية من 11 دولة أوروبية اليوم

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم، اليوم السبت، 189 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 38 ألف سائح من جنسيات مختلفة، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال.

38 ألف سائح يصلون الغردقة ومرسى علم اليوم

وقال أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 189 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 38 ألف سائح من جنسيات مختلفة، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن»، أن اليوم هو أعلى معدلات الأسبوع وصولا للرحلات في فنادق الغردقة ومرسى علم.

الغردقة ومرسى علم تستقبلان السياح من 11 دولة

وكشف «علي» أن مطار الغردقة يستقبل 156 رحلة طيران تقل قرابة 32 ألف سائح من مختلف الجنسيات، ويستقبل مطار مرسى علم 33 رحلة طيران سياحية تقل حوالي 6 آلاف سائح من مختلف الجنسيات من مطارات 11 دولة أوروبية، على رأسها ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا، وهي الأكثر َوصولا إلى الغردقة ومرسى علم.