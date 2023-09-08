انخفاض طفيف في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية.. اعرف عيار 21 بكام؟

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة، خلال التعاملات المسائية، مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية، بنحو 15 جنيها للجرام عيار 21 ليصبح 2205 جنيها، فيما انخفض السعر بنحو 17 جنيها لعيار 24 ليسجل الآن نحو 2520 جنيها.

وتراجع سعر الجنيه الذهب، خلال الأسبوعين الماضيين، بقيمة 520 جنيها، بينما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 65 جنيها، بحسب بيانات شعبة الذهب.

سعر جرام الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الاكثر نقاء نحو 2520 جنيها للشراء بدون مصنعية خلال التعاملات المسائية لليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2310 جنيهات للشراء بدون مصنعية، خلال التعاملات المسائية لليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بالأسواق، نحو 2205 جنيها للشراء خلال التعاملات المسائية لليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1890 جنيها للشراء بدون مصنعية، خلال التعاملات المسائية لليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1470 جنيها للشراء خلال التعاملات المسائية لليوم.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وسجل سعر جرام الجنيه الذهب اليوم الجمعة في مصر نحو 17640 جنيها للشراء خلال التعاملات المسائية لليوم، فيما سجلت الأونصة الذهبية سعر 1919 دولارا للشراء.