استقرار سعر الذهب اليوم السبت.. كم يبلغ عيار 21؟

شهد سعر الذهب اليوم السبت، استقرارا ملحوظا، في بداية التعاملات الصباحية داخل محلات الصاغة المصرية، إذ استقر سعر عيار 21 الأكثر مبيعا ليسجل 2200 جنيه بدون مصنعية.

وعن سعر الذهب اليوم السبت في الصاغة، نرصد لكم في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدوم مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 2514 جنيها، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 استقرارا، إذ سجل نحو 2305 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 2200 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 1886 جنيه بدون مصنعية، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارا أيضا بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 1467 جنيها وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17600 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1918 دولار.