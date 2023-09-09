استمرار أعمال حصاد الطماطم بالمنيا.. الكيلو في المزرعة بـ8 جنيهات

بدأت عمليات حصاد محصول الطماطم، العروة الصيفية، داخل الحقول المتاخمة للظهير الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، ومن المقرر أن تستمر عمليات الحصاد حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار تدريجيا في ظل زيادة عمليات الحصاد والإنتاج الوفير، حيث يبلغ سعر الكيلو 8 جنيهات.

زراعات محصول الطماطم منتشرة في المنيا

وقال أشرف الديك، مزارع طماطم من عزبة إبسوان التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، إن زراعات محصول الطماطم منتشرة في قرى الغروب بمراكز شمال المحافظة وهي سمالوط وبني مزار والعدوة ومطاي ومغاغة، حيث تتميز الأراضي الرملية بإنتاج وفير من محصول الطماطم.

8 جنيات أغلى سعر لكيلو الطماطم

وأضاف أن عمليات الحصاد بدأت في نهاية شهر أغسطس الماضي وتستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري، موضحا أن سعر القفص زنة 25 كيلو بالحقل يتراوح بين 150 و200 جنيه، علي حسب الصنف والجودة، وهذا يعنى أن أغلى سعر للكيلو من داخل الحقل لا يزيد عن 8 جنيهات.

كما أوضح جمال العربي، مزارع من مركز سمالوط، أن هناك عدة أصناف من الطماطم يتم زراعتها على مساحات كبيرة بقرى الظهير الصحراوي في محافظة المنيا، ومنها «الريتا 23، 86، 85، 010، 90، 38»، وأفضلها 23 والتي يتم حصادها حاليا، وهي طماطم جيدة تتحمل ظروف الطقس المتغيرة وارتفاع درجات الحرارة، لذا يتم زراعتها بكثافة بقرى الظهير الصحراوي، خاصة غرب مركز سمالوط.