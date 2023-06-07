مصرع 4 أطفال غرقا في النيل بسوهاج

لقي ثلاثة أطفال أبناء عمومة مصرعهم غرقًا بمحافظة سوهاج، كما لقي طفل رابع مصرعه غرقا في ترعة الفؤادية.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقى إخطارا بغرق ثلاث أشخاص بنهر النيل بناحية جزيرة محروس دائرة المركز مركز أخميم.

وانتقل اللواء مساعد المدير للأمن ومأمور وضباط المركز ومدير إدارة الحماية المدنية وأطقم من وحدة الإنقاذ النهري لموقع الحادث، وبالفحص والانتقال تبين غرق كل من «أحمد.ح.ا.ك»، 15 عامًا، طالب، وابن عمه «عبدالحميد.م.ا.ك» سن 13 عاما طالب ونجله عمومته الطفل «محمد.ع.ا.ك» 9 أعوام، تلميذ.

انتشال الجثامين

وتمّ انتشال الجثامين ونقلهم لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة وبسؤال ذويهم، أفاد كل من والد الأول «حازم.ا.ك.ا» 47 عامًا موظف، وشقيقه المدعو «السيد.ا.ك.ا»، 45 عامًا، موظف، عم المتوفين ويقيمان بذات الناحية، بأنه في أثناء قيام المذكورين بالاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادتهم السباحة غرقوا به ونفيا الشبهة الجنائية وتمّ تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع طفل في ترعة الفؤادية

كما لقى طفل مصرعه غرقا بترعة الفؤادية بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، إذ تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بغرق شخص بترعة الفؤادية بدائرة مركز المنشاة بمحافظة سوهاج.

انتقلت وحدة بحث جنائي إلى موقع الحادث تبين غرق «سلام.ا.م. س» 12 عاما طالب وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري، كما تبين بشهادة الأب أنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق».