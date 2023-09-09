الأمين العام للجامعة العربية يعزي أسر ضحايا زلزال المغرب: قلوبنا معكم

قدم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم السبت، خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية أمس الجمعة.

أبو الغيط: قلوبنا مع أهلنا واخوتنا في المغرب

وقال أبو الغيط، في تغريدة عبر حسابه على موقع إكس «تويتر سابقًا»: «التعازي والمواساة لأسر ⁧‫ضحايا الزلزال‬⁩ الذي ضرب ⁧‫المغرب»، مضيفًا «قلوبنا مع أهلنا وإخوتنا هناك، وأدعو الله أن يلطف بهذا البلد العربي العزيز وشعبه الأصيل، وأن يتجاوز هذه الأزمة سريعا».

ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 632 قتيلا و329 مصابا

وارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى 632 قتيلا و329 مصابا، حسبما أفاد التليفزيون المغربي، في نبأ عاجل.