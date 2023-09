مبانٍ مدمرة وقتلى ومصابون.. مشاهد مروعة لزلزال المغرب (فيديو)

ضرب زلزال عنيف منطقة جبال الأطلس في المغرب، ليل يوم الجمعة، ما أسفر عن 632 قتيلًا و329 مصابًا حتى الآن، وفق حصيلة مؤقتة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية، وشعر سكان الرباط والدار البيضاء وأغادير والصويرة بالزلزال، ما دفع الكثيرون للخروج إلى شوارع هذه المدن خشية انهيار منازلهم، وفقًا لصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، وقع الزلزال بمنطقة إيجيل‭‭ ‬‬بجبال الأطلس الكبير بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، أما هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فقدرت قوة الزلزال بنحو 6.8 درجة، مشيرة إلى أنَّه وقع على عمق 18.5 كيلومتر.

وكشف مسؤول مغربي أنَّ معظم الوفيات التي وقعت جراء الزلزال كانت في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها، كما دمر الزلزال عددًا من المباني، ودفع سكان المدن الكبرى للفرار من منازلهم، وبحسب بعض سكان مراكش، انهارت بعض المباني القديمة في المدينة المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

A terrifying moment of a collapse captured by a security camera during the earthquake in Morocco. #هزة_أرضية #المغرب #زلزال_المغرب #مراكش #seisme #earthquake pic.twitter.com/Hhah1lCgZp

وقال شهود عيان، إنَّ العاصمة الرباط، والواقعة على بعد 350 كيلومترًا شمالي إيجيل «مركز الزلزال»، شعروا به وفروا من منازلهم بحسب «رويترز»، وقال عبد الحق العمراني، 33 عامًا، إنَّهم شعروا بهزة عنيفة في الحادية عشر مساء الجمعة، ورأى المباني تتحرك، ما دفعه وآخرين للخروج من المنازل، وكانوا في حالة صدمة وذعر، والأطفال يبكون، بحسب «فرانس برس».

وأضاف أنَّ الكهرباء انقطعت لنحو 10 دقائق وكذلك شبكة الهاتف، إلا أن السكان قرروا البقاء خارج منازلهم خوفًا من التوابع، وكشفت مصادر طبية، أنَّ هناك «تدفقًا هائلًا»، للمصابين والجرحى إلى مستشفيات مراكش، بحسب موقع «ميديا 24».

A man lost his sons during the earthquake in Morocco.



PRAY FOR HIM & MOROCCO #هزة_أرضية #المغرب #زلزال_المغرب #مراكش #seisme #earthquake pic.twitter.com/7I3KOgdXUV