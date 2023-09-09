قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّه تمّ فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2022 - 2023 بالمرحلة الثالثة، من هنـــــا، اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، حتى يوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، موضحة أن يمكن التسجيل من خلال أجهزة الحاسوب المختلفة، أو عن طريق الذهاب لمواقع معامل التنسيق بالكليات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب كليات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة.

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب كليات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه أسوان

حقوق انتساب موجه بنها

حقوق انتساب موجه حلوان

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

آداب جنوب الوادي

آداب الوادي الجديد

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

آداب سوهاج

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب كليات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة

واستكملت أنَّ الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب كليات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة، هي:

آداب انتساب موجه الفيوم

آداب انتساب موجه أسوان

آداب انتساب موجه أسيوط

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه المنيا

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه طنطا

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب كليات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة

آداب انتساب موجه بور سعيد

آداب أسيوط

آداب انتساب موجه دمياط

آداب المنيا

آداب انتساب موجه العريش

تربية (طفولة) الوادي الجديد

تربية أسيوط رياضة

تربية سوهاج رياضة

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية العريش رياضة

تربية جنوب الوادي رياضة

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

تربية (طفولة) سوهاج

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