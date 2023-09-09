الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب كليات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة
كتب:
محمد سامي الكميلي
12:13 م | السبت 09 سبتمبر 2023
معامل التنسيق
قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّه تمّ فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2022 - 2023 بالمرحلة الثالثة، من هنـــــا، اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، حتى يوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، موضحة أن يمكن التسجيل من خلال أجهزة الحاسوب المختلفة، أو عن طريق الذهاب لمواقع معامل التنسيق بالكليات.
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب كليات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة.
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب كليات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة
حقوق انتساب موجه طنطا
حقوق انتساب موجه أسيوط
حقوق انتساب موجه القاهرة
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه المنصورة
حقوق انتساب موجه بني سويف
حقوق انتساب موجه الإسكندرية
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
حقوق انتساب موجه أسوان
حقوق انتساب موجه بنها
حقوق انتساب موجه حلوان
حقوق انتساب موجه مدينة السادات
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي
آداب جنوب الوادي
آداب الوادي الجديد
آداب انتساب موجه الوادي الجديد
آداب انتساب موجه بنات عين شمس
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس
آداب انتساب موجه كفر الشيخ
آداب سوهاج
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب كليات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة
واستكملت أنَّ الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب كليات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة، هي:
آداب انتساب موجه الفيوم
آداب انتساب موجه أسوان
آداب انتساب موجه أسيوط
آداب انتساب موجه سوهاج
آداب انتساب موجه جنوب الوادي
آداب انتساب موجه المنيا
آداب انتساب موجه دمنهور
آداب انتساب موجه الزقازيق
آداب انتساب موجه المنصورة
آداب انتساب موجه بني سويف
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
آداب انتساب موجه طنطا
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب كليات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة
آداب انتساب موجه بور سعيد
آداب أسيوط
آداب انتساب موجه دمياط
آداب المنيا
آداب انتساب موجه العريش
تربية (طفولة) الوادي الجديد
تربية أسيوط رياضة
تربية سوهاج رياضة
تربية الوادي الجديد رياضة
تربية العريش رياضة
تربية جنوب الوادي رياضة
تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة
تربية (طفولة) سوهاج
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية