إصابة شخصين سقطا من قطارين بمحطتي الفشن وبني سويف خلال 24 ساعة

أصيب شخصان سقطا من قطارين مختلفين في محطتي سكة حديد بني سويف والفشن، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، حيث تبين إصابة أحدهما ببتر في القدمين، والآخر بجرح قطعي في القدم اليسرى.

إصابة شاب سقط من قطار بمحطة الفشن

في الحادث الأول أصيب شاب بجرح قطعي في القدم اليسرى، إثر سقوطه من قطار بمحطة سكة حديد الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقله إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتبين إنه يدعى «مينا ا م»، 18 سنة، ويقيم بمركز ملوي بمحافظة المنيا، وجار تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

إصابة شخص سقط من قطار في بني سويف

وفي الحادث الثاني، أصيب شخص ببتر في القدمين إثر سقوطه من قطار بمحطة سكة حديد بني سويف، أمس، وجرى نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تبين أنه يدعى «محمد ع م»، 58 سنة، ومقيم محافظة أسوان، وأصيب ببتر في القدمين.

جرى تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار جهات التحقيق للوقوف على أسباب الحادثين.