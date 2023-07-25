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مصرع شاب سقط من قطار في قنا

كتب:

رجب آدم
09:25 ص | الثلاثاء 25 يوليو 2023
قطار الصعيد

قطار الصعيد

لقي شخص مصرعه، إثر سقوطه من القطار، صباح اليوم، أمام مزلقان كوبرى الجبانة في مركز دشنا شمال محافظة قنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المركز.

مصرع شاب سقط من القطار 

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارًا يفيد بمصرع شاب إثر سقوطه أسفل عجلات قطار الصعيد المتجهة إلى قبلي، على مزلقان كوبرى الجبانة بمدينة دشنا.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز دشنا، وسيارة إسعاف، وتبين وفاة «هاشم. ج. م» عمره 21 سنة، ومقيم مركز دشنا، وجرى نقل جثمان الشاب إلى مستشفى دشنا المركزي، بمعرفة مرفق الإسعاف في قنا.

عدم تأثر حركة القطارات بالحادث

وقال مصدر بالسكة الحديد، إنّ حركة القطارات في الاتجاهين البحري والقبلي لم تتأثر بالحادث.

وحُرر محضرا بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حادث القطار، وكلفت المباحث بالبحث عن أسباب الوفاة.

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بقلم رجب آدم