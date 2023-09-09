كيف تتجنب العروض الوهمية في الأوكازيون الصيفي؟.. 7 أمور عليك التأكد منها

أيام قليلة وينتهي الأوكازيون الصيفي 2023، فبعد أن كان مقررًا له أن ينتهي 7 سبتمبر الجاري، تمّ مده لينتهي في 30 سبتمبر الجاري، وينتظر الكثير من المواطنين الأوكازيون الصيفي لشراء ما يرغبون به من ملابس أو أشياء يتمّ استعمالها في فصل الصيف حتى يتمكّنوا من شراءها بأسعار أقل من أسعارها الحقيقية، ولكن في كثير من الأحيان يتعرضون إلى عمليات نصب تحت مسمى «عروض الأوكازيون الصيفي».

ويحرص جهاز حماية المستهلك باستمرار على توعية المواطنين بحقوقهم حتى يتمكنوا من تجنب التعرض للنصب عند الشراء في الأوكازيون الصيفي، ونوضح من خلال هذا التقرير الأشياء التي يجب أن يتأكّد منها المشتري عند الشراء في الأوكازيون الصيفي، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، والتي جاءت كالتالي:

أشياء يجب التأكّد منها قبل الشراء في الأوكازيون الصيفي

1- يجب أن يتأكّد المشتري من مصدر البضاعة التي يقوم بشرائها في الأوكازيون الصيفي وطريقة الاستخدام والتخزين والصلاحية الخاصة بها.

- يجب عليه أن يطلع على كتيبات الضمان والتحقق من شروط والتزامات وواجبات ما بعد البيع.

2- يجب أن يتجنب شراء السلع مجهولة المصدر.

3- ضرورة الاحتفاظ بفاتورة البيع وشهادات الضمان.

4- تجنب الانسياق وراء الإعلانات المغرية.

5- البحث عن السلع ذات المواصفات والجودة العالية.

6- فحص السلع فحصاً جيداً والتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل.

7- التأكّد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء خاصة السلع والمواد الغذائية.