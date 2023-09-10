كلمات أغنية «يا سفينة» لحمزة نمرة.. «كل رحلة وليها آخر»

تطرق الفنان حمزة نمرة إلى رحلة الحياة وكل ما يمر به الإنسان خلال مشواره، وذلك خلال كلمات أغنية يا سفينة، التي طرحها خلال اليومين الماضيين عبر موقع يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية، وتخطت حاجز الـ 700 ألف مشاهدة، وتصّدر بها قائمة الأعلى استماعًا وتريند يوتيوب.

حمزة نمرة ينافس في صيف 2023 بألبوم رايق

أغنية يا سفينة من ضمن ألبوم رايق والذي يضم نحو 13 أغنية، ينافس به حمزة نمرة في موسم صيف 2023، حيث يقوم بطرح أغنية سينجل مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع، ويقوم بالترويج لها وتشويق الجمهور للأغنية الجديدة قبلها بساعات عبر منصات السوشيال ميديا، ومن الأغاني التي خرجت للنور «غروب، رايق، إسكندرية، مش سليم، أنا الطيب، شيخ العرب، مرايات».

أغنية يا سفينة، من ألحان حمزة نمرة، كلمات محمود فاروق، توزيع وميكساج كريم عبد الوهاب، جيتار مصطفى أصلان، ناي وكولة محمد عاطف.

كلمات أغنية يا سفينة لـ حمزة نمرة

ومن كلمات أغنية يا سفينة للفنان حمزة نمرة:

يا سفينة بوصلة شاكك في اتجاهها

دوامات في البحر جاية

واللي بيطمن لي قلبي في السفر

صورتك معايا

توهة والمشهد ضبابي

كل مادا الليل يليّل

يمكن الحيلة قليلة

بس أملي مش قليل

رايحة بينا فين يا رحلة

وفين هترسي يا سفينة

كل مادا الموج بيعلى

وامتى نوصل المدينة

بكرة مش مضمون وأصلًا

النهاردة حيرة أكتر

هو قلقي من نصيبي

عمره قدّم ولا أخّر

دفة المركب يا دايرة

كعبي طول العمر داير

آه يا قبطان روحه حايرة

كل رحلة وليها آخر