محافظ مطروح يوزع 250 شنطة مدرسية على التلاميذ الأولى بالرعاية

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، وفد جمعية الصداقة المصرية، وعدد من مسئولي شركة عجيبة للبترول، بحضور الدكتورة دار السلام حسين أحمد مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، وفتحي الجمل مستشار المحافظ لشؤون التضامن الاجتماعي، وذلك أثناء احتفالية لتوزيع 250 شنطة مدرسية مهداة من شركة عجيبة للبترول للأطفال المستحقين بالجمعية من الأيتام وأبناء المطلقات وغير القادرين والأولى بالرعاية.

تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور

وأكد محافظ مطروح، في بيان، على جهود جمعية الصداقة والمشاركة المجتمعية الفاعلة والمتواصلة والمستمرة لشركة عجيبة لتقديم مزيد من الخدمات لأهالي مطروح، وخاصة مع الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد وإضفاء الفرحة والبهجة للطلاب وتخفيف العبء عن أهلهم، مرحبا بمزيد من المبادرات التي تؤكد روح التعاون والتكاتف لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتوفير الحياة الكريمة لأهالي مطروح.

دعم التلاميذ من الأسر الأولى بالرعاية

وأوضح عبدالحميد الهواري، رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية، أن هناك رعاية واهتمام كبير من خلال الجمعية بالأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وأبناء المطلقات والأرامل، خلال العام الدراسي، وعمل معارض لتوزيع الملابس والأحذية بالمجان، وتوزيع مواد غذائية، وتنظيم دورات تدريبية لهم على مدار العام.