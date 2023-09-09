عفت السادات يعزي المغرب في ضحايا الزلزال

أعرب النائب عفت السادات رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية المغربية، رئيس حزب السادات الديمقراطي، وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن صادق مواساته لمملكة المغرب، حكومة وشعبا في المصاب الجلل الذي حل بهم، جراء سلسلة الزلازل التي ضربت مناطق متفرقة من المغرب فجر اليوم السبت.

برقية تعزية لرئيس مجلس الشيوخ المغربي

وبعث السادات برقية تعزية لرئيس مجلس الشيوخ المغربي، والسفارة المغربية، معربا عن خالص تعازيها لأسر المتوفين، وتمنياته الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل والأمن والسلامة للمملكة المغربية وشعبها الشقيق.

وكانت وزارة الداخلية المغربية، قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة، إلى تسجيل 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة.

وأفادت الوزارة، في بيان اليوم السبت، بأنه تم تسجيل 290 وفاة بإقليم الحوز، و190 وفاة بإقليم تارودانت، و89 وفاة بإقليم شيشاوة، و30 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية.

ضحايا زلزال المغرب

وأضاف البيان أن زلزال المغرب أسفر أيضا عن انهيار عدد من البنايات بهذه العمالات والأقاليم، موضحا أن القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة العمالات والأقاليم المعنية، تواصل تجندها وتسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.