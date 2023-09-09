«صحة الدقهلية»: تدريب 48 مسؤولا بالمستشفيات على سياسات مكافحة العدوى

كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام إدارة الرقابة الداخلية بمديرية الصحة، بتنظيم تدريب لمسئولي الرقابة الداخلية على سياسات مكافحة العدوى، وشارك فيه 48 مسؤولا.

تعزيز الرقابة على الخدمات الصحية

وأشار «مكين»، في بيان، إلى أن التدريب العملي جاء بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات محافظة الدقهلية، بتعزيز الرقابة على الخدمات الصحية.

وأضاف أنه تم تدريب وتعريف مسؤولي الرقابة الداخلية بالمستشفيات والإدارات الصحية، بالدور الرقابي لقطاع الرقابة والمتابعة بالوزارة، إلى جانب طرح المعوقات التي قد تواجه أداء الأعمال وتذليلها.

مشاركة 48 مسئولا في التدريب

وجاء التدريب العملي بحضور الدكتورة ريهام الهراس مدير إدارة الرقابة الداخلية، والدكتور هاني حمدي مدير إدارة مكافحة العدوى، واختتمت التدريب بشكل عملي على سياسات مكافحة العدوى بمشاركة نحو 48 من مسؤولا بالرقابة الداخلية بالإدارات والمستشفيات.