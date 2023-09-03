«صحة الدقهلية»: 49 ألف مواطن استفادوا من خدمات عيادات الأسنان بالمحافظة

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن إنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان بقيادة الدكتور محمد أبو العينين في مختلف المجالات من ضمنها مجال الدورات العلمية، إذ جرى تقديم خدمات أقسام وعيادات طب الأسنان لنحو 49 ألف مواطن.

تقديم خدمات طب الأسنان بالدقهلية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه بالنسبة لمجال التدريب ورفع كفاءة الكوادر فقد نظمت دورتين تضمنت ورش عمل حول كل ما هو جديد في مجال طب الأسنان بحضور نحو 70 طبيباً، وكثفت الإدارة العامة للأسنان جولاتها المرورية من خلال تفقد 15 قسماً وعيادة بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية التابعة فضلاً عن توزيع أطباء الأسنان من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة.

وأشار الدكتور محمد أبو العينين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان بالدقهلية إلى أن نحو 49372 مواطنا استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة، مشيرا إلى الالتزام التام باشتراطات مكافحة العدوى حفاظا على صحة الأطباء والمواطنين.

وأضاف أنه جرى تشغيل وحدة جراحة الوجه والفكين بمستشفى أجا المركزي، وهي إضافة جديدة إلى جانب إحلال وتجديد كرسي أسنان بوحدة الروضة بطلخا.