خبير اقتصادي: مصر تمتلك المؤهلات لتكون مركزا إقليميا لتخزين وتجارة الحبوب

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مصر تستهدف أن تكون مركزا إقليما للتجارة، وفي سبيل الوصول إلى ذلك قامت بإنشاء العديد من المناطق اللوجستية على البحر المتوسط في دمياط والإسكندرية، وعلى البحر الأحمر ومحور قناة السويس، كما أنها تستهدف أن تكون مركزا إقليميا للطاقة.

المشروع القومي لصوامع القمح

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر تمتلك المؤهلات لتكون مركزا إقليما لتخزين وتجارة وتداول الحبوب، لا سيما وإنها قامت بإنشاء المشروع القومي الكبير لصوامع تخزين القمح، وهي في سبيلها للتوسع في هذا المشروع، مما يؤهلها أن تكون منطقة لوجستية لمنطقة الشرق الأوسط بالكامل، وأن تكون مركزا إقليما لتجارة وتداول الحبوب، حيث أن استهلاك مصر الكبير للحبوب يجعلها سوقا كبيرة، كما أنها قريبة من الأسواق في المنطقة، وهو الأمر الذي يترتب علية سهولة وسرعة إمداد دول المنطقة بالكامل بكل احتياجاتهم من الحبوب، كما تستفيد مصر من تشغيل الأيدي العاملة.

إنشاء 50 صومعة في 17 محافظة

وأشار إلى أن المشروع القومي للصوامع تضمن إنشاء نحو 50 صومعة، موزعة في 17 محافظة، بسعة تخزينية تقدر بنحو 1.5 مليون طن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال كلمته اليوم، بالجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين، إن مصر مستعدة لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب، بالتعاون مع شركاء التنمية، في إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي لتحديات أزمة نقص الغذاء، ودعماً لمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.