أعلى شهادة ادخار في البنوك قبل اجتماع «المركزي».. تفاصيل «ثروة بلس»

توفر البنوك المصرية شهادات ادخارية بعائد مرتفع، لتجذب العملاء إليهم، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة المقرر عقده يوم 21 سبتمبر من الشهر الجاري، وترصد «الوطن»، تفاصيل أعلى شهادة ادخار في البنوك.

وتعتبر شهادة البنك المصري الخليجي، التي يطلق عليها اسم «ثروة بلس»، لأجل 3 سنوات من أعلى شهادات الادخار في البنوك المصرية.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023، من البنك المصري الخليجي، فيكون الحد الأدنى للشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها، ودورية صرف العائد شهري.

أعلى شهادة ادخار في البنوك قبل اجتماع المركزي

وسعر العائد لشهادة ثروة بلس، ثابت خلال السنة الأولى وهو 23%، وبعد ذلك متغيرًا حسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة بداية من اليوم التالي لنهاية السنة الأولى.

وأعلى شهادة ادخار متاحة للأفراد الطبيعيين فقط، وتتيح الحصول على قرض بضمانها حتى 90% من قيمة الشهادة، مع إمكانية الحصول على طاقة ائتمانية، ويمكن استرداد قيمة الشهادة فقط بعد 6 أشهر.

البنك المركزي المصري

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اجتماعها السادس منذ بداية العام الجاري 2023، في 21 سبتمبر، لبحث أسعار الفائدة، إذ أن قررت اللجنة في اجتماعها الخامس يوم 3 أغسطس الماضي، برفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس أي 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.