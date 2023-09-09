رئيس «النيجيري للبحوث»: مصر بلد الأزهر والعروبة ودورها قيادي في المنطقة

وجه الدكتور خضر عبدالباقي محمد، رئيس المركز النيجيري للبحوث العربية، الشكر لمصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومجلس الشؤون الإسلامية، على الدعوة الكريمة، قائلا إن الموضوعات التي يناقشها مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مهم.

محمد: مصر بلد الأزهر والعروبة

وأشاد «محمد»، خلال لقاء على شاشة قناة «الناس»، بمصر قائلا: «بلد الأزهر والعروبة ودورها قيادي ورائد في المنطقة».

وأوضح أن الفضاء الإلكتروني أصبح واقعا لا يمكن الانفكاك منه أو التهرب أو التحسر أو التحذير منه، لكن هناك تحديات خاصة في الجانب الديني.

الممارسات الاتصالية ليست مريحة

وأشار رئيس المركز النيجيري للبحوث العربية، إلى أن الكل أصبح مفتيا ومحللا وفقيها، ويتحدث عن قضايا دقيقة في الدين، ومن ثم نحن أمام واقع مقلق، كما أن ما ينعكس عن التصرفات أو الممارسات الاتصالية بلغة الإعلام ليست مريحة في المجتمع.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني»، برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.