المشدد 3 سنوات لطالب بتهمة الإتجار في الهيروين والحشيش بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكما يتضمن معاقبة «ح. م. ح»، طالب بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالإتجار في الأفيون والحشيش بدائرة مركز أخميم،و ترويجه على عملائه من أصحاب «الكيف».

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها اتهام الطالب بالإتجار في الأفيون والحشيش، وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف، وراغبي الشراء من الشباب والمتعاطين.

القبض على المتهم

وعقب التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وجرى القبض على الطالب المتهم وبحوزته 8 قطع من الحشيش وعدد من قطع الأفيون، وبمواجهته اعترف بالإتجار في المخدرات، وجرت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها السابق.