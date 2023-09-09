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السجن المشدد 6 سنوات لعامل و3 لآخر بتهمة الإتجار في المخدرات بسوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
05:42 م | السبت 09 سبتمبر 2023
محكمة جنايات سوهاج

محكمة جنايات سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكما يتضمن معاقبة المتهم «غ. ص. ا» عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، و«ا.ح» بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامهما بالاتجار في مادة الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز أخميم.

قيام المتهمين بالإتجار في مادة الشابو

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى مادة الشابو وجوهر الميتامفيتامين.

القبض على المتهمين وبحوزتهما

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 12 كيس شابو وجوهر الميتامفيتامين، وبمواجهتهما اعترفا بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما الى محكمة جنايات سوهاج والتى أصدرت حكمها السابق.

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