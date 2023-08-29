افتتاح المبنى الإداري الجديد لمستشفى أبو المطامير المركزي

افتتح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، يرافقه الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية المبنى الإداري الجديد للمستشفى، الذي جرى إنشاؤه من خلال المجتمع المدني، بهدف إخلاء المستشفى بالكامل للمرضى وتوسيع أقسام الداخلي، قسم الأطفال، والعيادات الخارجية.

وعلى هامش الافتتاح تفقد وكيل وزارة الصحة قسم الاستقبال والطوارئ لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على تواجد الفريق الطبي على رأس العمل.

مراجعة تنفيذ تطوير الاستقبال في مستشفى أبو المطامير

كما راجع وكيل صحة البحيرة تنفيذ خطة تطوير الاستقبال، وتفقد الحالات الموجودة بالاستقبال واطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات وتواجد الفريق الطبي على رأس العمل.

وأكد وكيل الوزارة على مجانية الخدمة تماما لمريض الطوارئ، وحُسن التعامل مع المواطنين المترددين على الاستقبال، مؤكدا الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى بها.

مكونات المبنى الإداري بمستشفى أبو المطامير

وأقيم المبنى الإداري الجديد للمستشفى على مساحة 325 مترا، كما يتكون من طابقين على النحو الآتي:-

- الطابق الأول يتكون من 10 غرف وهي «مخازن أدوية ومستلزمات، وغرفة لمولد الكهرباء، ومخزن مستهلك، ومخزن مستديم، ومخزن للكهنة، وغرفة غازات».

- الطابق الثاني يتكون من 10 غرف مكاتب إدارية وهي «قسم الحسابات، وقسم شؤون العاملين، وقسم الشئون المالية والإدارية، وقسم الشؤون القانونية، وقسم الصيانة، ومخزن الكلي».