القومي للبحوث الفلكية: ما حدث في المغرب نشاط زلزالي متوقع

أرسل الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تعازيه الخالصة لضحايا ومصابي زلزال التي شهدته دولة المغرب وتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين قائلا: « الله يكون بعونهم جميعا».

الوضع الذي شهدته دولة المغرب هو نشاط متوقع حدوثه

وأضاف القاضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة» أن الوضع الذي شهدته دولة المغرب هو نشاط متوقع حدوثه لأن الفترة الحالية أو المنطقة يحدث بها نشاط زلزالي متتالي على فترات متوسطة على مدار 50 سنة، وكان آخر زلزال سنة 1960 ووقتها كانت الإمكانيات ضعيفة ووصل عدد ضحاياه تقريبًا لـ12 ألف، ومنطقة «مراكش» التي شهدت الزلزال طبيعة المساكن الموجودة بها تتكون من طابقين أو 3 طوابق مباني قديمة نسبيًا مبنية من الطوب الرملي أو اللبني.

القاضي: يوميا فيه زلازل بتحدث على مستوى العالم

ونفى الدكتور جاد القاضي صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول قدرة البعض التنبؤ بالزلازل، قائلا: «يوميا فيه زلزال بتحصل على مستوى العالم وملهاش علاقة بالاقترانات الفلكية والزلزال لا يمكن التنبؤ بها، ولا توجد علاقة بين الظواهر الجوية والزلزال، ومفيش علاقة بين التغيرات المناخية أو ارتفاع درجات الحرارة والنشاط الزلزالي».