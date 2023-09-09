صحفي مغربي: توقعات بارتفاع ضحايا الزلزال والوضع كارثي

قال الصحفي محمد لغروس، مدير موقع العمق المغربي، إن الأرقام التي أعلنتها السلطات المغربية جراء الزلزال قبل ساعتين أو ثلاث ساعات تتحدث عن أكثر من 1000 حالة وفاة، ورقم مشابه على مستوى الجرحى و700 حالة تقريبا في حالة حرجة، وهذه مؤشرات تفيد بأن عدد الضحايا جراء الزلزال متوقع أن يشهد مزيداً من الارتفاع في الساعات المقبلة.

مناطق لم تصلها الإسعاف

وأضاف «لغروس»، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، أن المعطيات المتوفرة من قبل شبكة مراسلي موقع العمق المغربي أو عدد من المصادر المسؤولة تفيد بأن هناك دواوير هدمها الزلزال بالكامل، ودواوير أخرى ومناطق لم يستطع جهود الإسعاف حتى هذه اللحظة الوصول إليها.

تدمير في الأرواح والبنية التحتية

وأوضح أن هذه إشارة بأن الوضع كارثي، خاصة في جبال الحوز جنوب مدينة مراكش، التي عرفت بالضربة الأساسية من الزلزال التي قاربت 7 درجات على مقياس ريختر، ومن ثم الـ 50 كم الدائرية على شكل قطر في منطقة ضرب الزلزال هي الأكثر تدميرا على مستوى الأرواح البشرية أو الخسائر المادية الفادحة أو المنازل والثروة الحيوانية.