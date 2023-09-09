المغرب يعلن الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا الزلزال

أعلن الملك محمد السادس، الحداد ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم.

الملك يقدم تعازيه لأسر ضحايا الزلزال

وأعرب الملك محمد السادس، عن تعاطفه ومواساته لأسر ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع اليوم، وأدى إلى وقوع خسائر جسيمة وعدد كبير من الضحايا في عدة مناطق بالمملكة.

كما أصدر توجيهات سامية لتقديم المساعدة والدعم اللازم للمتضررين من الزلزال الأليم.

وفي هذا السياق، يستعرض المسؤولون الحاليون آخر التطورات التي تعكس المستجدات التي تم تحقيقها في الأعمال والإجراءات المتخذة، ولا يمكن السماح بتدهور الأوضاع في المناطق التي تعرضت للكوارث إلا في حالة ضرورة قصوى، والتي يجب أن تكون محدودة بدءًا من الفجر.

توجيهات سامية

وبناءً على هذه الجلسة، رفع المسؤولون للحكومة الملكية السامية توصيات تهدف إلى تسريع الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تخفيف آثار هذه الكارثة الطبيعية الخطيرة.

وتتضمن هذه الإجراءات الاستعجال في توفير المأوى والغذاء للأشخاص الذين تضرروا جراء هذه الكارثة، والتزويد بالمستلزمات الطبية، وتقديم الدعم النفسي للناجين، وتوفير المساعدة المالية للمتضررين، وكذلك تقديم الدعم اللازم للمنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى تعزيز الحماية المدنية للمناطق المتضررة.