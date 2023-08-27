عميد كلية أصول الدين لـ أئمة ليبيا: عليكم أخذ العلم من مصادره الصحيحة

قال الدكتور محمد البيومي، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع الزقازيق، إن أهل السنة والجماعة هم من يتبعون منهج السنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين وأئمة الدين من الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب الفقهية المعتبرة، وكذلك من سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأخذ عنهم.

جاء ذلك خلال محاضرة «البيومي» بعنوان «أهل السنة والجماعة»، خلال الدورة التدريبية الحادية والعشرين لأئمة وواعظات ليبيا، التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.

منهج علمي في تدوين علم العقيدة

وأوضح «البيومي»، أن تسمية «أهل السنة والجماعة» لم تكن مصطلحا متعارفا عليه في بداية التاريخ الإسلامي، وإنما ظهرت تدريجيا بعد ظهور الفرق المنشقة عن جماعة المسلمين تحت مسميات مختلفة.

وبحسب أستاذ العقيدة، استقر في أذهان الناس عبر التاريخ أن أهل السنة والجماعة من الناحية العقائدية هم الأشاعرة، ومن الناحية الشرعية على مذهب الأئمة الأربعة ومن تبعهم، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يُكفّر أحد من أهل القبلة، وقد اعتمد أهل السنة والجماعة على منهج علمي في تدوين علم العقيدة، ومن خلال الجوامع الحديثية، ولقد تميزت بالقوة في الحجة والرصانة والأسلوب والدقة والعمق في الفهم.

كما اعتمد السلف في استدلالهم على الكتاب والسنة، وما أجمع عليه سلف الأمة واستخدموا أنواعا من الاستدلال وبرعوا فيها، ففاقوا خصومهم من أهل البدع كالاستدلال العقلي والاستدلال باللغة والفطرة ونحوها من الادلة.

أهمية أخذ العلم من مصادره

وفي ختام المحاضرة، أكد الدكتور البيومي على أهمية أخذ العلم من مصادره الصحيحة، وأن تكون لديهم المهارة في الرد والإقناع بالحكمة والاستدلال من خلال الكتاب والسنة.