«علي» يخصص مسقى للقطط والكلاب والطيور بجوار محله: «10 سنوات في خدمتهم»

أوان فخارية موضوعة بجوار محل أقدم مكوجي في مدينة تلا بالمنوفية، تقصدها القطط والكلاب والطيور لشرب الماء منها يوميا، فمنذ أن بدأ عم علي عمارة المكوجي تنفيذ فكرته قبل عشر سنوات وهو يداوم عليها بشكل يومي، ورغم بساطتها إلا أنها نالت استحسان من يمر عليها ويشاهدها.

يبدأ عم علي يومه كأقدم «مكوجي رجل» في مدينة تلا، بغسل الأواني الفخارية جيدا وتنظيفها ووضع المياه الجديدة فيها، وما هي لحظات حتى تتجمع القطط والكلاب حوله ليشربوا المياه، ويتابع طوال اليوم كمية المياه ونظافتها التي قد يغيرها ثلاث مرات يومياً.

«علي»: 10 سنوات في خدمة الطيور والكلاب والقطط في تلا

«بدأت الفكرة منذ 10 سنوات، وكل يوم لازم أجهز المكان لسقي القطط والكلاب، ودلوقتي بقوا عارفين المكان، حتى الطيور بتنزل على المكان مباشر علشان تشرب».. بهذه الكلمات بدأ علي عمارة المكوجي حديثه لـ«الوطن»، مشيراً إلى أن ما يقوم من أحب الأعمال إلى قلبه، لأن الطيور والحيوانات لا تستطيع أن تتحدث أو تطلب تناول المياه أو الأكل.

فرحة كبيرة تدخل قلب عم علي بعد تجمع القطط والكلاب لتناول المياه مع بداية اليوم، والتي عبر عنها بقوله «ببقي سعيد جدا لما ببدأ شغلي والقطط حواليا، بحس إنهم أصدقائي، وده المعروف والخير اللي بيبقي بعد ما الواحد بيموت».

توفير مبردة مياه لسقي المواطنين يوميا

لم يقف الخير الذي يقوم به عم علي عند هذا الحد، إذ قرر توفير مبردة مياه للمواطنين في الجانب الآخر من المحل. يقول «بدأت من فترة كبيرة توفير مبردة للناس علشان كمان يشربوا، وبجيب كل يوم 3 زجاجات من الثلج لكي يشرب المواطنون مياه باردة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة».

وتمنى علي عمارة أن يتم تعميم التجربة أمام كل محل أو مطعم أو أي مكان، لخدمة أي كائن حي بتناول المياه، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وعدم توفر مبردات المياه في الشوارع بكثافة، فضلا عن توفير أماكن للقطط والكلاب والطيور لتناول الطعام والشراب.