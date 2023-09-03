مصطفى عمار يشيد بتناول جريدة «اليوم السابع» ذكرى رحيل نجيب محفوظ: انفراد مدوي

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إنه منذ أيام احتفلنا بالذكرى الـ17 لرحيل الأديب العالمي نجيب محفوظ، متسائلا: «من الذي لا يحب الأستاذ نجيب محفوظ؟ كم دولة في العالم تمتلك أديبا بحجم وقيمة الأستاذ نجيب محفوظ؟ كم دولة في المنطقة تمتلك كاتبا بعبقربة وتاريخ وأسطورة الأستاذ نجيب محفوظ؟».

وأضاف «عمار»، خلال تقديمه برنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»: «كان لنا الفخر في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن الصحف الثلاثة التابعة لها سواء اليوم السابع أو الوطن أو الدستور أن نجد في صباح الذكرى الـ17 له بفرد مساحات كبيرة للاحتفال بهذه الذكرى وكل صحيفة تقدم معالجة ورؤية خاصة لرحيل الأستاذ وذكراه وتأثيره في عشرات الأجيال منذ بداية كتابته حتى رحيله».

وأوضح أن اليوم السابع كانت مميزة للغاية في تناول ذكرى رحيل محفوظ والزميل الكاتب الصحفي أحمد منصور ألقى قنبلة صحفية وأجرى انفرادا مدويا بنشر سيناريو كتبه نجيب محفوظ بخط يديه عن الناصر صلاح الدين «الرومانسي»، وهذه وثيقة غالية للغاية.