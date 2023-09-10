«الأرصاد» تكشف موعد وصول الإعصار دانيال إلى مصر

كشفت الأرصاد الجوية، عن أنّ إعصار دانيال سيؤثر على عدد من المدن والمحافظات المصرية خلال الساعات المقبلة، وفقا للصور الصادرة عن الأقمار الصناعية.

إعصار دانيال

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ إعصار دانيال اكتسب بعض الخصائص الاستوائية، وأخذ بالفعل وضع الدوران حول مركز المنخفض، وشكل عينا مغلقة، ويُتوقع وصوله إلى اليابسة خلال وقت قصير، لافتة إلى أنّ الصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية، بيّنت اختلاف مخرجات النماذج العددية المتوقعة لمسار العاصفة دانيال بدقة، نظرا لاختلاف النماذج فيما بينها، حول مسار مركز المنخفض داخل الاراضي والسواحل الليبية.

متى يصل الأعصار دانيال إلى مصر؟

وعن تأثير إعصار دانيال على السواحل المصرية، أكدت منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنّ تأثير الإعصار يتمثل في هطول أمطار بين غزيرة ومتوسطة ومتفاوتة الشدة طوال الأسبوع الجاري على مطروح والسلوم، تمتد مع تقدم الوقت بكميات أقل على شمال الوجه البحري والسواحل الغربية للبلاد.

تاثير إعصار دانيال على اليونان

وكان إعصار دانيال غادر الأراضي اليونانية خلال الساعات الأخيرة، وخلّف وراءه أضرار وخسائر فادحة، نظرا لشدة الأمطار التي وصلت إلى حد الفيضانات العارمة على كثير من المناطق الساحلية والداخلية، بعد تحرك إعصار دانيال نحو الأراضي الليبية، حيث تشهد حاليا أمطار غزيرة ورعدية، مع توقعات بتعرض عدد من المدن لسيول جارفة خلال الساعات المقبلة نتيحة لشدة وغزارة الأمطار.