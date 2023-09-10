تقديم خدمات 5 مبادرات خلال قافلة سكانية في قرية الوفائية بالبحيرة

نفذت وحدة السكان، بالديوان العام بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع جامعة دمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، قافلة سكانية شاملة بقرية الوفائية بمشاركة عدد من المتخصصين.

وشهدت القافلة تقديم خدمات 5 مبادرات، وهي «دعم صحة المرأة المصرية»، و«فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي»، و«الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية»، و«كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال»، و«العناية بصحة الأم والجنين».

الكشف مجانا على المواطنين خلال قافلة في البحيرة

كما شهدت فعاليات القافلة الكشف المجاني على 200 حالة باطنة، و250 أطفال، و100 أمراض نساء، كما تم عمل تحاليل اعتلال كلوي لـ200 مواطن وغيرها من التخصصات، مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى بالمجان، من خلال أساتذة كلية الصيدلة.

وتضمنت القافلة أيضا تقديم خدمة تحاليل فورية لمرضى السكر وقياس ضغط من خلال كلية التمريض، كما تم تقديم خدمات بيطرية مجانية «كشف، تجريع وصرف الأدوية» لـ1200 رأس ماشية ورش 300 من الأبقار والدواب مع توعية المواطنين بضرورة التطعيمات والتحصينات وذلك من خلال أساتذة كلية الطب البيطري.

توزيع مبيدات على المزارعين

وشاركت كلية الزراعة خلال القافلة من خلال شرح أساليب الزراعة الحديثة للحصول على أعلى وأجود أنواع المحاصيل، وتم توزيع عدد من المبيدات على المزارعين، وتم خلال القافلة تم توفير 75 اسطوانة غاز بسعر المصنع.

وشملت القافلة أيضاً توفير خدمات مبادرة حملة «100 يوم صحة»، والتي تعد من المبادرات الصحية الرائدة التي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة».