27 إجراء من «تعليم البحيرة» استعدادا للعام الدراسي الجديد

عقد، يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إجتماعا موسعا مع مديرى الإدارات التعليمية، بحضور جميع قيادات المديرية، وذلك لمتابعة استعدادات كافة الإدارات والمدارس التابعة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم مديري الإدارات باتخاذ 27 إجراء جاءت كالآتي:

- الالتزام بالزي المدرسي الموحد، حرصًا على الانضباط داخل المدرسة، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها، والالتزام.

- التزام المعلمين بالملابس التي تليق بمكانتهم باعتبارهم قدوة يحتذى بها.

- مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

- التواصل والتنسيق الكامل مع الأمن؛ لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية.

- التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو محيط المدرسة، والمنشأة التعليمية من المصارف ومخرات السيول.

- التواصل والتنسيق مع الإدارة المركزية للأمن بالوزارة بغية تفعيل دور إدارة الأزمات والكوارث، والإبلاغ عن أية مخالفات أخلاقية.

- التأكيد على حسن معاملة أولياء الأمور، وتخصيص مواعيد لزياراتهم للمدارس.

- التأكيد على حظر تواجد أو استخدام الهاتف المحمول «المزود بكاميرا، وبرامج ألعاب نهائيا، ويسمح بالتليفون المحمول غير المزود بكاميرا».

- حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسمي من الطلاب أو أولياء أمورهم، والإحالة الفورية للمساءلة القانونية.

- حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي، وكافة المؤسسات التعليمية، والإدارات والمديرية.

- التأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا للمراحل التعليمية المتاح لها ذلك.

- التنبيه المشدد على مديري المدارس بضرورة غلق الأبواب عقب الانتهاء من طابور الصباح، وإحكام دور الإشراف عليها، وفحص هوية الزائرين قبل السماح لهم بدخول المدرسة.

- منع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس أو عرض أية هدايا، أو غير ذلك على العاملين بالمدارس أو الإدارة.

- حظر استغلال أسوار المدارس في أية إعلانات أو شعارات سياسية، أو غير ذلك من أغراض ويتم إزالتها على الفور.

- مراعاة عدم استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس، والاستعاضة عنها بسماعات داخلية حرصا على عدم إزعاج المواطنين.

- التأكيد على الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة سداد كلي، أو جزئي.

- التأكيد على القائمين على فصول الخدمات بمدارس التعليم الثانوي: بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لبدء العام الدراسي.

- تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية، والأماكن السياحية بنطاق المحافظة.

- مكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكالها بين الطلاب بعضهم البعض، أو بين المعلمين والطلاب.

- التأكيد على الالتزام بأحكام القرار الوزاري الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي، ومتابعة المدارس لتنفيذه.

- إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديرية للمدارس والتقليل من أوقات تواجدهم بمكاتبهم.

- الالتزام بأحكام الكتاب الدوري الخاص باستخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية، والصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية.

-متابعة التزام المدارس الخاصة، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة الدولية بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة.

- متابعة التزام كافة المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة بما يضمن الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

- التأكيد على ترشيد استخدام الطاقة، والمياه، وأية موارد أخرى بمختلف المباني التعليمية بكافة أنواعها.

- الالتزام بالخريطة الزمنية، ومواعيد عقد الامتحانات، وعدم عقد أية امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالإخوة المسيحيين.

- تفعيل استخدام السبورات الذكية بجميع المدارس.