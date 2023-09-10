خطوات تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الدور الثاني.. «آخر يوم غدا»

قررت وزارة التعليم العالي، استمرار تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الدور الثاني، في المرحلة الثالثة للتنسيق لمدة 3 أيام، بدأت أمس السبت وتنتهى غدًا الإثنين الموافق الحادي عشر من سبتمبر الجاري.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، خطوات تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الدور الثاني، في المرحلة الثالثة للتنسيق، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء والتي جاءت كالتالي:

خطوات تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الدور الثاني

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

- الدخول على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- يدخل الطالب رقم الجلوس الخاص به.

- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب..

- تسجيل الرغبات وفق ما يريده الطالب.

- إضغط على كلمة تم بعد تسجيل الرغبات.

- ستظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.

- على الطالب إجراء عملية حفظ للرغبات أو طباعتها ومتاح التعديل على الرغبات حتى غلق باب التنسيق

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّه سيتمّ الإعلان عن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني، بعد إغلاق باب تسجيل الرغبات والمقرر في الـ7 مساء غد الإثنين ومراجعة كل البيانات بدقة بالغة.

ونوهت إلى أنَّه سيتمّ فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام الذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الثالثة لتلقي رغباتهم في التحويل من كلية إلى أخرى في مرحلة تقليل الاغتراب بحسب القواعد والشروط والنسبة المقررة التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات.