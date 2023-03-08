خبير سياحي: مصر الدولة الوحيدة المخصص لها قاعة في «بورصة برلين» للسياحة

قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، إن «بورصة برلين» من أهم بورصات السياحة بالعالم، وقد تكون الأهم والأكبر بالفعل، من بين البورصات السياحية المهمة كبورصة إنجلترا وإسبانيا، لافتا إلى أن مصر هي الدولة الوحيد التي تحصل على جناح كامل بالبورصة، ولها قاعة كاملة بمفردها؛ إذ أن كل الدول المشاركة تشترك مع بعض بعدد من الأجنحة، وهو نوع من تكريم لمصر، كونها من أولى الدول المشاركة منذ بداية البورصة.

نموذج مصغر من المتحف المصري الكبير ببورصة برلين

وأضاف «البطوطي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح، ببرنامج «هذا الصباح»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر بذلك جهود كبيرة خلال العرض؛ إذ عرضت نموذجا مصغرا من المتحف المصري الكبير، متضمن الدرج الأعظم، واصفًا التواجد المصري بأنه «مشرف».

وأوضح أن لجان السياحة المصرية شركاء للدولة مع الحكومة، مشيدًا بدور القطاع الخاص في تقديم منتجات جديدة متطورة، وبالتطوير المستمر الذي تجريه الدولة في المناطق الآثرية بالأونة الأخيرة.

دعاية سياحية واسعة بعد الكشف الآثري الجديد

وأشار وليد البطوطي، إلى الأصداء الواسعة بالصحافة العالمية، بعد الإعلان عن الكشف الآثري الجديد تحت سفح الأهرامات، على لسان الدكتور زاهي حواس، والتي ساهمت بصورة كبيرة وبـ«ذكاء» في الدعاية للسياحة الآثرية لمصر، لافتًا إلى أن العالم أجمع لديه شغف بأسرار الأهرامات، فالبعثة العلمية كانت لمجموعة من الجامعات بالشراكة مع وزارة الآثار.