افتتاح 4 مشروعات خدمية في مركز أبو حماد بالشرقية خلال سبتمبر الجاري

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات (الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة - الكهرباء)، في مركز أبو حماد بتكلفة 129 مليون جنيه، جاهزة للافتتاح ضمن 93 مشروعا خدميا وتنمويا في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه.

ومن المقرر افتتاح هذه المشروعات خلال شهر سبتمبر الجاري، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية

وأوضح محافظ الشرقية، أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال انشاء مدرسة البوز /ع ، بواقع 11 فصلا، وبتكلفة 5 ملايين جنيه، ومدرسة كفر عياد / س، بواقع 11 فصلا، وبتكلفة 4 ملايين جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد للطلاب.

الانتهاء من إنشاء موزع كهربائي

وفي قطاع الكهرباء، تم الانتهاء من موزع خلوة أبو مسلم بتكلفة 100 مليون جنيه، لضمان انتظام واستقرار التيار الكهربائي، وفي قطاع الشباب والرياضة تم الانتهاء من إنشاء محلات وحمام سباحة بمركز شباب أبو حماد بتكلفة 20 مليون جنيه.