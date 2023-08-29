افتتاح مشروعات خدمية وتنموية بالقناطر بتكلفة 669.4 مليون جنيه

قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال جولته بمدينة القناطر الخيرية بقطاعات الأبنية التعليمية والشباب والرياضة والصحة والصرف الصحي والطرق والكباري، إن المحافظة تشهد حالياً طفرة تنموية كبيرة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية بكافة القطاعات المختلفة بنطاق المحافظة، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 155، ضمن البرنامج الميداني المُعد لافتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و669.4 مليون جنيه.

مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

استهل محافظ القليوبية جولته بافتتاح وتفقد مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث افتتح مشروع محطة رفع صرف صحي عزبة أحمد سعيد مركز القناطر الخيرية، لخدمة أهالي عزبة أحمد سعيد بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه، لحل مشكلة الصرف بهذه المنطقة وتغطيتها بالخدمة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

استكمل المحافظ جولته بتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي قليوب وشرق القناطر الخيرية لخدمة مركز قليوب والقُرى المجاورة لها والتوابع كما ستخدم قُرى مركز القناطر الخيرية وتوابعها

كما تابع «الهجان» خلال جولته بتفقد محطة رفع صرف صحي قرية سندبيس بتكلفة 28 مليون جنيه، المُقامة وستخدم المحطة أهالي قرية سندبيس، بالإضافة إلى تصريفات قرية البرادعة، علاوة على تزويدها بشبكات تصل أطوالها إلى 14 كيلو لخدمة المواطنين.

محطة رفع لتغذية ترعة الساحل

وفي قطاع الموارد المائية والري افتتح محطة رفع لتغذية ترعة الساحل لري زمام قرية الخرقانية، مركز القناطر الخيرية بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وفي قطاع الصحة، تفقدَّ محافظ القليوبية مستشفى القناطر الخيرية المركزي بتكلفة إجمالية 485 مليون جنيه، كما تفقد العربة المُتنقلة التابعة لمبادرة 100 يوم صحة، للكشف المُبكر عن الأورام السرطانية وفحص الثدي والاعتلال الكلوي والأمراض المُزمنة.

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود لاستكمال توريد باقي الأجهزة لافتتاح المُستشفى قريباً وإدخالها الخدمة بكامل طاقتها لتدعيم القطاع الطبي بالمدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة التخصصات الطبية

كما التقى المحافظ بالمواطنين والمرضى واستمع إلى مشاكلهم، موجهاً بحلها فوراً وحسن معاملتهم، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، مؤكدا أن قطاع الصحة شهد تطورا ملحوظاً خلال الثلاث سنوات السابقة وتعدد الإنجازات حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها عدد 35 مشروع بتكلفة 3.050.8 مليار جنيه.

قطاع الأبنية التعليمية

وفي قطاع الأبنية التعليمية، افتتح المحافظ مدرسة السيدة خديجة الرسمية لغات التي جرى الانتهاء من الإحلال الجُزئي لها وتوسعتها بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين جنيه، يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تخفيض الكثافة العددية للطلاب داخل الفصول، للنهوض بالعملية التعليمية، وتوفير الجو المناسب للطلاب.

كما جرى وضع حجر الأساس لإنشاء المدرسة اليابانية المصرية بالقناطر الخيرية بتكلفة 58 مليون جنيه، مؤكداً أن المحافظة تعمل وفق خطة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، للانتهاء من مشكلة الكثافة العددية داخل الفصول، وفي قطاع الشباب والرياضة افتتح «الهجان»، مبنى خدمات وأنشطة بمركز شباب البرادعة المُنشأ جديداً بتكلفة إجمالية 1.3مليون جنيه، كما جرى افتتاح مبنى خدمات وأنشطة بمركز شباب أجهور الصغرى المُنشأ جديداً بتكلفة إجمالية 1.3مليون

كما تفقدَّ محافظ القليوبية كوبري السكة الحديد كوبري القناطر الخيرية المعدني الجديد بخط سكة حديد «قليوب – منوف – طنطا»، والذي يُنشأ لرفع كفاءة خطوط السكة الحديد وعمل ازدواج في خط السكة، بهدف تقديم خدمة مميزة وآمنة للمواطنين، وسيكون الكوبري رابط بين 3 محافظات كبرى وهي المنوفية والقليوبية والغربية.