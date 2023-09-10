%87 نسبة استهلاك المنازل من أسطوانات الغاز في القاهرة

كشف تقرير محافظة القاهرة عن أنّ إجمالي عدد أنابيب البوتاجاز في المحافظة تتراوح بين 16 مليونا و762 ألفا و439 أسطوانة، و18 مليونا و892 ألفا و713 أسطوانة منزلي وتجاري، بلغت نسبة المنزلي 87% بينما بلغت نسبة التجاري 13% من إجمالي عدد أنابيب البوتاجاز بالمحافظة.

وذكر التقرير أنّ أعلى نسبة أنابيب بوتاجاز للاستهلاك المنزلي كانت من نصيب أحياء المنطقة الجنوبية حيث بلغت 37%، يليها المنطقة الشمالية بنسبة 21% من إجمالي أنابيب البوتاجاز للاستهلاك المنزلي.

المنطقة الغربية أقل استهلاكا لأسطوانات الغاز

وأشار التقرير إلى أنّ أقل نسبة أسطوانات بوتاجاز للاستهلاك المنزلي كانت من نصيب المنطقة الغربية إذ بلغت 7%، يليها المدن الجديدة بنسبة 17% من إجمالي أنابيب البوتاجاز للاستهلاك المنزلي، بينما كانت أعلى نسبة أنابيب بوتاجاز للاستهلاك التجاري من نصيب المنطقة الجنوبية بنسبة 30%، يليها المنطقة الشرقية بنسبة 23%من إجمالي أنابيب البوتاجاز للاستهلاك التجاري.

وأوضح أنّ أقل نسبة أنابيب بوتاجاز للاستهلاك التجاري كانت من نصيب المنطقة الغربية بنسبة 13% يليها المنطقة الشمالية بنسبة 15% ثم المدن الجديدة حيث بلغت 19% من إجمالي أنابيب البوتاجاز للاستهلاك المنزلي.

استهلاك الأسر من أسطوانات الغاز

وفيما يتعلق باستهلاك الأسرة، أوضح التقرير أنّ متوسط استهلاك الأسرة السنوي من أسطوانات الغاز بمحافظة القاهرة 6 أسطوانات، وهناك أحياء لا توجد بها مستودعات بوتاجاز لامتداد الغازالطبيعي بها، واعتمادها على يوجد بها مستودعات بوتاجاز؛ لامتداد خطوط الغاز الطبيعي بها، واعتمادها على مستودعات الأحياء المجاورة.

وأوصى التقرير بضرورة الاهتمام بمد شبكات الغاز الطبيعي في الأحياء التي لم يتم توصيل الغاز بها، وفي المدن الجديدة حيث إنّ ذلك يمثل خدمة جيدة للمواطنين وتحد من مشكلة التزاحم أمام مستودعات البوتاجاز.