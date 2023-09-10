5 محافظات تسجل أعلى درجة حرارة اليوم.. تصل إلى 44 درجة

سجل عدد من محافظات الجمهورية أعلى درجة حرارة، اليوم، تزامنًا مع الأجواء شديدة الحرارة التي تمر بها البلاد، وبلغت أعلى درجة حرارة عظمى اليوم 44 درجة مئوية.

وسجلت أبو سمبل وأسوان أعلى درجة حرارة عظمى بلغت نحو 44 درجة مئوية، والأقصر 43 درجة مئوية، والوادي الجديد 42 درجة مئوية، وقنا وشلاتين 41 درجة مئوية، وسوهاج وأبو رماد 40 درجة مئوية، فيما سجّلت رأس غارب ومرسى علم وشلاتين أعلى درجة حرارة صغرى بـ30 درجة مئوية، وسجلت أسوان وحلايب وشرم الشيخ 29 درجة مئوية.

وعن حالة الطقس، اليوم، فيسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، خلال فترات النهار.

حالة الطقس اليوم

ويسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات الليل، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فتراتٍ متقطعة.

وفيما يلى درجات الحرارة اليوم على أنحاء الجمهورية:

درجات الحرارة اليوم الأحد

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الأحد:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 28 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 33 والصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 33 والصغرى 25 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39 والصغرى 29 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 25 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 28 درجة.