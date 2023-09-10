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«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع

كتب:

منتصر سليمان
09:10 ص | الأحد 10 سبتمبر 2023
الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، حيث أكدت استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية، حيث يؤثر امتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، ويعمل على زيادة فترات سطوح أشعة الشمس بشكل كبير، وارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة 

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، أنّه يُتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة مئوية، وترتفع درجات الحرارة على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، وتكون الأجواء حارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط خلال فترة الظهيرة.

وأوضحت أنّه خلال فترات المساء ومع غياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخرة وخلال فترة الصباح الباكر، وتكون الأجواء معتدلة مساء في معظم المناطق الشمالية، مائلة للحرارة في المناطق الجنوبية.

وتابعت أنّ الرياح تنشط في بعض المحافظات، ما يقلل نسب الرطوبة ويساعد على تلطيف الأجواء نوعًا ما خلال فترات الليل، إضافة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع، مع وجود الشبورة المائية خلال فترة الصباح على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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