حبس 9 أشخاص بتهمة حيازة مواد مخدرة في سوهاج

قررت جهات التحقيق المختصة في طهطا، شمال محافظة سوهاج، حبس 9 أشخاص 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لحيازتهم مواد مخدرة، وذلك عقب ضبطهم متلبسين بـ«شابو، حشيش مخدر»، منها بغرض التعاطي ومنها بغرض الاتجار.

حملة أمنية مكبرة

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة، والتي أسفرت عن ضبط 9 أشخاص من متعاطي ومروجي المواد المخدرة بدائرة قسم طهطا، وبحوزتهم كمية كبيرة من مادة «الشابو- الحشيش المخدر».

وأسفرت الحملة الأمنية عن ضبط كل من «ع. م. ص»، وشهرته «ع»، 30 سنة، عاطل، بحوزته 12 جرامًا من مخدر الشابو ومبلغ مالي 1500 جنيه، وميزان وسلاح أبيض، و«ح.م.ح»، 30 سنة، وبحوزته 10 جرامات شابو، و«ا. ا. ل.ا»، 16 سنة، وبحوزته سلاح أبيض، و«أ. ع. ا»، 27 سنة، وبحوزته 3 جرامات شابو، و«أ.ح. خ»، وبحوزته 6 جرامات من مخدر الشابو، ومبلغ مالي وسلاح أبيض، و«ا. م. ا»، 35 سنة، عاطل، وبحوزته 15 جرامًا من مخدر الشابو، ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض، و«ي.م.م»، 22 سنة، بحوزته 3 جرامات شابو، و«م. ع.ع»، 32 سنة، عاطل، وبحوزته 35 قطعة حشيش و2000 جنيه، والمدعو «ع.ا.م.ا»، 27 سنة، وبحوزته 10 جرامات شابو، و15 قطعة حشيش و900 جنيه وميزان حساس.

وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة على النحو المُشار إليه.