إيفاد 11 مأمورية للحالات الإنسانية بالمنازل والمستشفيات في 10 محافظات

أطلقت وزارة الداخلية قوافل لاستخراج بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة في 10 محافظات، وهي: «القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - المنوفية - الغربية - القليوبية - قنا - البحيرة - المنيا - شمال سيناء»، وإيفاد 11 مأمورية للحالات الإنسانية بالمنازل والمستشفيات.

وأكدت الوزارة استخراج 12 ألفا و839 بطاقة رقم قومي، و30 ألفا و967 مصدراً مميكنا، والاستجابة لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، باستخراج وتوصيل 601 بطاقة رقم قومي و205 مصدرات مميكنة.

وأشارت إلى أنّه تمّ تجديد بطاقات الرقم القومي لـ350 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.