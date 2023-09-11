موعد الامتحان التحريري للمتقدمين لوظائف المهندسين الجدد بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية عقد امتحان تحريري للمتقدمين من المهندسين للعمل بالأجر اليومي بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة، بداية من الأربعاء المقبل 13 سبتمبر الجاري في العاشرة صباحا ولمدة ساعة ونصف، بمركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة بنها مبنى الاختبارات بمجمع الكليات بكفر سعد بمدينة بنها.

أماكن اختبارات المهندسين الجدد بالقليوبية

وأوضح بيان المحافظة أن اختبار القبول للمتقدمين بالإعلان رقم 1 لسنة 2023 ستكون في مركز الاختبارات الإلكترونية بمبنى المكتبة المركزية بجوار كلية الحقوق جامعة بنها كفر سعد مدينة بنها.

ضوابط اختبارات وظائف المهندسين الجدد بالقليوبية

ونبه البيان على المتقدمين لاختبارات المهندسين الجدد بمحافظة القليوبية، بالتواجد بمقر المركز في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، مع إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها، على أن يتم الإعلان لاحقا عن موعد إجراء المقابلات الشخصية.

وظائف المهندسين الجدد بالقليوبية

يذكر أن محافظة القليوبية قد أعلنت في وقت سابق عن وظائف جديدة لـ119 مهندسا بالأجر اليومي للعمل بصفة مؤقتة بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة بالمحافظة من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة والزراعة.

وأوضحت المحافظة حاجتها إلى مهندسين من خريجي كليات الهندسة والزراعة وفق التخصصات التالية:

14 مهندسا - بكالوريوس هندسة قسم عمارة

41 مهندسا - بكالوريوس هندسة قسم مدني

2 مهندس - بكالوريوس هندسة قسم مساحة

18 مهندسا - بكالوريوس هندسة قسم تخطيط عمراني

10 مهندسين - بكالوريوس هندسة قسم طرق

13 مهندسا - بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا

13 مهندسا - بكالوريوس هندسة قسم كهرباء

مهندس شبكات IT1

مهندس أمن ومعلومات

مهندس صيانة أجهزة حاسب آلي وطابعات

مهندس برمجة

2 جرافيك من حملة بكالوريوس بكالوريوس هندسة حسابات ونظم أو هندسة إلكترونيات واتصالات، بالإضافة إلى خبرة ودورة تدريبية في التخصص

2 بكالوريوس زراعة تنسيق حدائق ونباتات زينة

شروط التقديم في وظائف محافظة القليوبية

واشترطت المحافظة شروط الالتحاق بالوظائف الجديدة كالتالي:

- ألا يزيد السن عن 35 عاما وقت التقديم

- الأولوية في الاختيار لقاطني محافظة القليوبية

- العمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة، ويجوز إعادة التوزيع دون المطالبة بزيادة أية أعباء مالية.

أوضح بيان محافظة القليوبية أن المستندات المطلوبة كالتالي:

- تقديم ملف يحتوي على صور من المستندات

- طلب التقديم

- شهادة المؤهل

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية

- الكارنيه الصادر من نقابة المهندسين

- صورة بطاقة الرقم القومي

- شهادة ميلاد مميكنة

- صحيفة الحالة الجنائية

- شهادات الخبرة إن وجدت.

فيما أعلنت جامعة بنها توزيع المتقدمين للأختبارات الخاصة بالمهندسين الجدد كالتالي :