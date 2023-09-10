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تحرير 76 مخالفة وسحب رخصتين لمخالفة خط سير سيارات الأجرة بمطروح

كتب:

محمد بخات
02:06 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
محافظة مطروح

محافظة مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار تكثيف الحملات المرورية للتأكد من التزام سائقي سيارات ميكروباص بالخطوط الداخلية بخط السير ومنع أي تجاوزات لتوفير خدمات وسائل مواصلات للمواطنين في كافة المناطق المخطط بها خطوط سير، مع إحكام السيطرة على سيارات الأجرة بأحياء مدينة مرسى مطروح لمنع أي تجاوزات وتيسير الخدمات للمواطنين دون استغلال، خاصة مع زيادة التدفق السياحي على المحافظة خلال موسم الصيف.

مخالفات خطوط السير على كورنيش مطروح

وصرح المهندس محمد القط، مدير مشروع المواقف بمطروح، اليوم، بأنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتعليمات اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، نظمت إدارة المواقف، وبالتنسيق مع مباحث المرور، حملة تفتيشية مفاجئة بطول شوارع الكورنيش بالمدينة لضبط السيارات العاملة على الكورنيش بدون تصريح خط السير، مما يوثر سلباً على العمل بالخطوط الرئيسية بالمدينة أسفرت عن سحب 2 رخصة سيارة ميكروباص مخالفة، وتحرير 76 مخالفة خط سير، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

تكثيف حملات المرور على أحياء مطروح

وأوضح مدير مشروع المواقف بمطروح، أنه سيتم تكثيف الحملات على جميع المناطق السكنية لمتابعة خطوط السير للسيارات ولا تهاون مع المخالفين.

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