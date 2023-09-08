جدول مواعيد الكشف الطبي في الجامعات 2023.. «تمريض أسوان» 13 سبتمبر

أعلنت الجامعات المصرية جدول مواعيد الكشف الطبي في الجامعات 2023 بالمحافظات، من أجل إتاحة وفتح باب التقديم لخريجي الثانوية العامة، إذ يعتبر الكشف الطبي أساسي للتقديم والالتحاق بالكلية المقبول بها الطالب.

جدول مواعيد الكشف الطبي في الجامعات 2023

وجاء جدول مواعيد الكشف الطبي في الجامعات 2023 كالتالي:

جدول مواعيد الكشف الطبي في جامعة أسوان 2023

- كلية الطب: السبت 9 سبتمبر في أسوان الجديدة.

- كلية الهندسة: الأحد 10 سبتمبر في أبو الريش.

- كلية هندسة الطاقة: الاثنين 11 سبتمبر في مقر الكلية.

- كلية الطب البيطري: الثلاثاء 12 سبتمبر في صحاري.

- كلية التمريض: الأربعاء 13 سبتمبر في صحاري.

- كلية العلوم: الخميس 14 سبتمبر في صحاري.

- كلية التربية: السبت 16 سبتمبر في كلية التربية.

- كلية التربية: الأحد 17 سبتمبر في كلية التربية.

- كلية التربية النوعية: الاثنين 18 سبتمبر في كلية التربية.

- كلية الألسن: الثلاثاء 19 سبتمبر في أسوان الجديدة.

- كلية الآداب: الأربعاء 20 سبتمبر في أسوان الجديدة.

جدول مواعيد الكشف الطبي في جامعة الأقصر

- كلية الحاسبات والمعلومات 10 سبتمبر.

- كلية الآثار 11 سبتمبر.

- كلية الفنون الجميلة، 12 و13 سبتمبر.

- كلية الألسن 14 و17 سبتمبر.

- كلية السياحة والفنادق 18 سبتمبر.

- كلية الطب 19 سبتمبر.

جدول مواعيد الكشف الطبي في جامعة كفر الشيخ

- كلية التربية الأحد 17 سبتمبر.

- كلية الآداب الاثنين 18 سبتمبر.

- كلية الآداب الثلاثاء 19 سبتمبر

- كلية الحقوق الأربعاء 20 سبتمبر

- كلية التجارة بنين الأربعاء 13 سبتمبر

- كلية التجارة بنات الخميس 14 سبتمبر

جدول الكشف الطبي في جامعة الإسكندرية

- كلية التمريض من 16 إلى 21 سبتمبر.

- كلية الحاسبات والمعلومات من 16 إلى 19 سبتمبر.

- كلية العلوم من 16 إلى 21 سبتمبر.

- كلية التربية ورياض أطفال من 16 إلى 21 سبتمبر.

- كلية الزراعة من 16 إلى 19 سبتمبر.