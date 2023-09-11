«مياه الشرقية» تدفع بسيارات متنقلة لخدمة العملاء.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين، خلال الفترة من اليوم الاثنين، إلى الخميس المقبل، بدءًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الثانية عصرا.

مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عبر منشور بالصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أماكن تواجد سياراتها المتنقلة لخدمة العملاء بالقطاعات والمراكز والمدن كالتالي:

** مواعيد تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز الزقازيق بقرية السبكي يومي الأحد والاثنين وبقرية بهنباي من الثلاثاء إلى الخميس.

** مواعيد تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز ديرب نجم بقرية العصايد من الأحد إلى الخميس.

** مواعيد تواجد سيارة خدمة العملاء بمركز الحسينية بقرية سماكين الغرب من يوم الأحد إلى الخميس.

سيارات خدمة العملاء المتنقلة تسهل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عبر المنشور أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عبر المنشور إلى الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة والمتمثلة في «التعاقد على إدخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير - الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوي».