سيارات متنقلة لخدمة عملاء شركة المياه في الإسكندرية.. اعرف المناطق

أعلنت شركه مياه الشرب بالإسكندرية، أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بدء من اليوم السبت، وحتى يوم الاثنين الموافق 20 من شهر فبراير الجاري 2023.

مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات

وحددت شركه مياه الشرب بالإسكندرية عبر المنشور مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات التابعة لها كالتالي:

- مواعد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «شرق»، رافع محمد نجيب سيدي بشر، بدءًا من الساعة من 9 صباحا حتى 8 مساء مساء.

- مواعد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «وسط» بشاير الخير 3، القباري، أمام مسجد الشهيد إلهامي، بدءًا من الساعة 9 صباحا حتى 8 مساء.

- مواعد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «غرب» مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان، بدءًا من الساعة 10 صباحا حتى 3 ونصف عصرا.

- مواعد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة بقطاع أمام فرع شركة المياه بالبيطاش، بدءًا من الساعة 4 عصرا حتى 9 مساء.

أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وكشفت شركه مياه الشرب بالإسكندرية عبر المنشور عن أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات التابعة لها كالتالي:

- للتواصل سيارة شرق 01275918005

- للتواصل سيارة وسط 01275918001

- للتواصل سيارة غرب 01275918003

فريق من إدارة التوعية والتسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة

وقالت شركه مياه الشرب بالإسكندرية عبر المنشور إن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقدم الخدمات التالية للمواطنين: «تعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوى - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع- الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير»، لافتًا إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية والتسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.