القاهرة تدشن مبادرة «شبابنا يقدر» وتوفر 100 عربة طعام متنقلة لذوي الهمم

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حفل تدشين مبادرة محافظة القاهرة «شبابنا يقدر»، كما قام بتسليم 10 سيارات طعام متنقلة مجهزة لعدد من ذوي الهمم لبدء مشروعهم الخاص وذلك بحديقة قنديل أم هاشم بالسيدة زينب.

الاهتمام بذوي الاحتياجات

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيراً بذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم مشيرًا إلى حرص رئيس الجمهورية على التوجيه المستمر بتلبية كافة احتياجاتهم إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة وأهمية دمجهم في المجتمع.

وأضاف محافظ القاهرة أنه من المستهدف توفير 100 سيارة طعام مجهزة لذوي الهمم بكافة أنحاء العاصمة بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن السيارات التي تم توزيعها اليوم حاصلة على كافة التراخيص من حي السيدة زينب والهيئة العامة لسلامة الغذاء، كما أنها مؤمنة وجميع مواصفاتها ملائمة لذوي الهمم، ويسمح بوجود مرافق من الأهل لمعاونة صاحب السيارة.

تقديم الدعم

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم سبل الدعم اللازمة لأنشطة ذوي القدرات الخاصة، لإظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم في كافة القطاعات، وتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتذليل أي معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعي.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المبادرة تستهدف تدريب وتشغيل ذوي الهمم من أجل صقل مهاراتهم في التعامل بسوق العمل لفتح آفاق المستقبل لهم.

شهد الحفل المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، د.أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعي واللواء وليد عبد الحميد رئيس حي السيدة زينب وعدد من قيادات المحافظة.