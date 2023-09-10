آخر فرصة لطلاب الشهادة الإعدادية للتقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم آخر فرصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العام الدراسي 2022/2023، للتقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجـيا التطبيقية والمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ومدارس ابدأ «الوطنية»، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات.

أوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفني بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم، تعمل على تطبيـق المعايير الدولية في طـرق التدريس والتدريب، وتقوم هذه على الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل محلياً أو دولياً.

رابط التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكدت وزارة التعليم، أن التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية علي هذا الرابط وفقاً لتنسيق كل مدرسة، وأن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

المسارات المتاحة للطلاب بعد التخرج

- الالتحاق بسوق العمل مباشرة.

- الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

- الالتحاق بالمعاهد الفنية.

- الالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

مميزات الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- الحصول على الزي المدرسي مجانًا.