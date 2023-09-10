السفير أحمد حجاج: الرئيس السيسي ركز في كلمته على مشكلات قارة إفريقيا

قال السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إنّ البيان الختامي لقمة العشرين تفادى التعرض إلى المشكلات التي تواجه دول المجموعة وخاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، واكتفى بعبارات تشير إلى ما يعنيه الشعب الأوكراني، مشيرًا إلى أنّ زيارة الرئيس السيسي ومشاركته في قمة مجموعة العشرين مهمة، كما أنّها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها الرئيس في مثل هذة القمم الخاصة بمجموعة العشرين.

الرئيس السيسي ركز في كلمته مشاكل القارة الإفريقية

وأضاف الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الرئيس السيسي ركز في كلمته التي ألقاها في اليوم الختامي من قمة مجموعة العشرين على مشكلات القارة الإفريقية في الوقت الحالي، ومن بينها الأزمة الروسية الأوكرانية، كما رحّب الرئيس بقبول الإتحاد الإفريقي كعضو كامل العضوية في مجموعة العشرين.

مجموعة العشرين تعتبر أكبر قمة اقتصادية في العالم

وأوضح أنّ مجموعة العشرين تعتبر أكبر قمة اقتصادية في العالم، إذ تنعقد بصفة دورية، كما ستكون فرصة لعرض المشكلات الإفريقية على قادة العالم من الناحية الاقتصادية.