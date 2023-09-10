«المنشآت الفندقية»: استمرار حركة السياح الوافدة من أوروبا حتى منتصف أكتوبر

قال أنطوان غزال رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح البحيرة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنَّه للمرة الأولى هذا العام ستستمر الحركة السياحية الوافدة من أوروبا إلى الساحل الشمالي والعلمين حتى النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، موضحًا أن السنوات الماضية لم تشهد قدوم سياح أجانب لتلك المنطقة بداية من شهر سبتمبر.

إيطاليا أكثر الدول الأوربية إرسالا للسياح للعلمين

وأضاف «غزال»، لـ«الوطن» أنَّ الحركة السياحية الوافدة للساحل الشمالي والعلمين خلال فصل الصيف الحالي كانت جيدة للغاية، موضحًا أنَّ إيطاليا جاءت في المركز الأول كأكثر الدول الأوربية إرسالًا للسياح إلى تلك المنطقة، تلتها كلا من كازاخستان وبولندا والتشيك، موضحًا أنَّ قدوم السياحة الأوروبية للعلمين والساحل الشمالي كانت أبرز إيجابيات الموسم السياحي الصيفي الحالي.

السياح العرب والمصريين

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح البحيرة، أنه بالإضافة إلى تواجد السياح الأوربيين بالعلمين والساحل الشمالي، فقد شهد الصيف الحالي تواجد أعداد جيدة من السياح العرب ولاسيما القادمين من دول الخليج، ذلك بالإضافة إلى السياح المصريين الذين تواجدوا بالمنطقة بداية من شهر يونيو الماضي.